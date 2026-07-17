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Мир

Минюст РФ внес в список "иноагентов" Дмитрия Петрова, российского и израильского журналиста

Россия
время публикации: 17 июля 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 19:40
Минюст РФ внес в список "иноагентов" Дмитрия Петрова, российского и израильского журналиста
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст РФ пополнил реестр "иностранных агентов".

В него вошли: Дмитрий Петров – российский и израильский журналист и писатель, его повесть о войне "Родительский день", вышедшая в 2024 году, вошла в шорт-лист независимой литературной премии "Дар"; журналист Александр Поливанов; пермский медиапроект "Четвертый сектор", "Либертарианская партия России" (председатель Марина Мацапулина).

Как утверждает ведомство, все новые участники списка распространяли материалы "иноагентов" и "недостоверную информацию" о политике российских властей.

Кроме того, в сообщении минюста говорится, что все, кроме "Четвертого сектора", выступали против российско-украинской войны.

Мир
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