Минюст РФ внес в список "иноагентов" Дмитрия Петрова, российского и израильского журналиста

Минюст РФ пополнил реестр "иностранных агентов".

В него вошли: Дмитрий Петров – российский и израильский журналист и писатель, его повесть о войне "Родительский день", вышедшая в 2024 году, вошла в шорт-лист независимой литературной премии "Дар"; журналист Александр Поливанов; пермский медиапроект "Четвертый сектор", "Либертарианская партия России" (председатель Марина Мацапулина).

Как утверждает ведомство, все новые участники списка распространяли материалы "иноагентов" и "недостоверную информацию" о политике российских властей.

Кроме того, в сообщении минюста говорится, что все, кроме "Четвертого сектора", выступали против российско-украинской войны.