Американка, написавшая книгу о горе после смерти мужа, признана виновной в его убийстве

16 марта жительницу штата Юта признали виновной в убийстве при отягчающих обстоятельствах: следствие установило, что она отравила мужа фентанилом, а позже выпустила книгу о переживании утраты, пишет The Guardian. По версии обвинения, в марте 2022 года Кури Ричинс подмешала в коктейль своего мужа Эрика дозу синтетического опиоида, примерно в пять раз превышающую смертельную.

Прокуроры также заявили, что женщина была обременена долгами на сумму около 4,5 миллиона долларов и ошибочно рассчитывала получить после смерти супруга его состояние, оцениваемое более чем в 4 миллиона. Кроме того, утверждается, что она строила планы на будущее с другим мужчиной, с которым состояла в отношениях. Помимо убийства, Ричинс признали виновной и в ряде других тяжких преступлений, включая покушение на убийство. По данным следствия, за несколько недель до трагедии, в День святого Валентина, она уже пыталась отравить мужа, добавив фентанил в сэндвич, после чего он потерял сознание. Также присяжные сочли доказанными факты подделки документов и мошенничества со страховыми выплатами после его смерти.

Оглашение приговора назначено на 13 мая – в день, когда ее мужу исполнилось бы 44 года. За убийство при отягчающих обстоятельствах ей грозит наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока. Судебный процесс, рассчитанный на пять недель, был неожиданно сокращен: Ричинс отказалась давать показания, а ее защита внезапно завершила свою линию, не вызвав ни одного свидетеля. Адвокаты при этом настаивали, что у обвинения недостаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.

Следствие утверждает, что Ричинс, работавшая агентом по недвижимости и занимавшаяся перепродажей домов, находилась в серьезных долгах. Она оформила несколько страховых полисов на мужа без его ведома, общая сумма которых составляла около 2 миллионов долларов. Присяжным также представили переписку Ричинс с Робертом Джошем Гроссманом – мужчиной, с которым у нее, как утверждается, был роман. В сообщениях она рассуждала о разводе, возможных миллионах после него и планах выйти за него замуж.

В истории интернет-запросов на ее телефоне нашли такие фразы, как "смертельная доза фентанила", "роскошные тюрьмы для богатых американцев" и "что пишут в свидетельстве о смерти при отравлении", сообщил эксперт по цифровой криминалистике. Также в суде прослушали запись ее звонка в службу 911 в ночь смерти мужа. По словам прокурора, это звучало "не как голос женщины, потерявшей супруга, а как голос той, кто сама его лишила жизни".