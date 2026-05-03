Предъявлены обвинения арабам, действовавшим под влиянием "Исламского государства"

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительные заключения против четверых арабов, включая одного несовершеннолетнего, которые создали террористическую ячейку под эгидой "Исламского государства" и планировали совершение терактов в Иерусалиме, а также в ряде районов Иудеи и Самарии.

31-летний Маджад Халайлэ, 22-летний Мухаммад Сабах, 26-летний Умар Абу Алаамаль и 16-летний несовершеннолетний обвиняются в сговоре с целью совершения терактов с использованием стрельбы, автомобилей и взрывных устройств в Иерусалиме и в районе Иудеи и Самарии, в том числе в районе Шхемских ворот и в Кирьят-Арбе.

Следствием было установлено, что обвиняемые искали и просматривали экстремистские материалы "Исламского государства", включая видеозаписи, документирующие тяжелые акты насилия, и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Некоторые члены террористической ячейки присоединились к "Исламскому государству" и пытались вербовать дополнительных участников. Обвиняемые проводили встречи, просматривали материалы организации ИГ и изучали способы совершения терактов, включая изготовление взрывных устройств и ведение стрельбы, и даже фактически планировали совершение терактов по нескольким сценариям.

Они также собирали информацию о возможных целях терактов, изучали различные стратегические объекты и объекты системы безопасности в рамках подготовки к совершению терактов.

Обвиняемым инкриминируются, среди прочего, преступления, связанные с членством в террористической организации, вербовкой участников в террористическую организацию, подготовкой и сговором с целью совершения террористического акта, а также сговором с целью совершения террористического акта при отягчающих обстоятельствах.