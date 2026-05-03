ЦАХАЛ: бойцы "Гивати" ликвидировали террористов на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в течение последних суток бойцы бригады "Гивати", действующие на юге Ливана, ликвидировали двух вооруженных боевиков "Хизбаллы".

Кроме того, военнослужащие обнаружили десятки единиц оружия и военного снаряжения "Хизбаллы", включая автоматы Калашникова, пулемет, противотанковые ракеты, магазины и боевое имущество.

Ночью "Хизбалла" выпустила несколько ракет по израильским военнослужащим. Пострадавших среди военнослужащих нет.