ЦАХАЛ: бойцы "Гивати" ликвидировали террористов на юге Ливана. Видео
время публикации: 03 мая 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 13:02
ЦАХАЛ сообщил, что в течение последних суток бойцы бригады "Гивати", действующие на юге Ливана, ликвидировали двух вооруженных боевиков "Хизбаллы".
Кроме того, военнослужащие обнаружили десятки единиц оружия и военного снаряжения "Хизбаллы", включая автоматы Калашникова, пулемет, противотанковые ракеты, магазины и боевое имущество.
Ночью "Хизбалла" выпустила несколько ракет по израильским военнослужащим. Пострадавших среди военнослужащих нет.