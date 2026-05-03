Представители республиканцев в Конгрессе США: "Вывод войск из Германии – сигнал Путину"

Члены американского Конгресса от Республиканской партии США Роджер Викер и Майк Роджерс, первый из которых возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, а второй занимает ту же должность в Палате представителей, выступили против решения президента Дональда Трампа о выводе из Германии 5000 американских военнослужащих.

"Преждевременное сокращение американского передового развертывания в Европе подрывает сдерживание и посылает неверный сигнал Владимиру Путину. В интересах США – не выводить силы с континента, а передвинуть эти войска на восток, чтобы укрепить сдерживающий потенциал", – считают они.

Ранее Пентагон официально объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. Президент Трамп сообщил, что будет выведено еще больше войск. Процесс должен завершиться в течение ближайших 6-12 месяцев. Пентагон называет это "пересмотром расстановки сил в Европе". Общая численность американского контингента в Германии составляет 36000 человек.

Заявление о возможном сокращении американского военного контингента в Германии было сделано Трампом после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что "иранцы сильны, они унижают США", и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, "вообще не имея стратегии".