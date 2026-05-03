Известный футбольный тренер допрошен по делу о сексуальном домогательстве

Один из ведущих тренеров команд Лиги Аль допрошен полицией по делу о сексуальном домогательстве, сообщает ONE.

Речь идет об иностранце примерно 50 лет. Против него было подано заявление в полицию в минувшие выходные.

После допроса он был отпущен под залог.

Расследование продолжается.

Имя подозреваемого не называется, но отмечается, что тренер не первый раз попадает в скандалы.

По данным источника, руководство клуба в ближайшее время проведет совещание по этому поводу.

В заявлении полиции говорится: "Сегодня утром сотрудники полицейского участка в Тель-Авиве вызвали на допрос подозреваемого в возрасте около 50 лет, иностранного гражданина, проживающего в Израиле, после получения в выходные жалобы о предполагаемом сексуальном домогательстве".