x
03 мая 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 15:03
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Бейруте прошли экстренные ливано-американские переговоры по перемирию

Ливан
Война с "Хизбаллой"
США
Израиль
время публикации: 03 мая 2026 г., 13:27 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 13:29
Командующий вооруженными силами Ливана генерал Рудольф Хайкаль
Wikipedia.org. Фото: House Foreign Affairs Committee Dems

Командующий вооруженными силами Ливана генерал Рудольф Хайкаль провел в Бейруте переговоры с главой комитета по наблюдению за условиями перемирия генерал-лейтенантом американской армии Джозефом Клирфилдом.

"Клирфилд прибыл с коротким визитом, чтобы провести экстренную встречу. Обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Ливане, события в регионе, пути увеличения преимуществ созданного механизма и развития его работы", – сообщила пресс-служба ливанской армии.

Также сообщается, что обе стороны признали важность роли вооруженных сил Ливана и необходимость оказания ей поддержки.

Критическим условием обеспечения перемирия является разоружение террористической группировки "Хизбалла" и последующий переход юга Ливана под контроль ливанской армии. Шиитские боевики отказываются сложить оружие, вооруженные силы Ливана вряд ли смогут решить эту задачу военным путем.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2026

Ливан потребует продления перемирия с Израилем минимум еще на месяц
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 апреля 2026

Президент Ливана анонсировал продолжение переговоров с Израилем