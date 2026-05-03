В Бейруте прошли экстренные ливано-американские переговоры по перемирию

Командующий вооруженными силами Ливана генерал Рудольф Хайкаль провел в Бейруте переговоры с главой комитета по наблюдению за условиями перемирия генерал-лейтенантом американской армии Джозефом Клирфилдом.

"Клирфилд прибыл с коротким визитом, чтобы провести экстренную встречу. Обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Ливане, события в регионе, пути увеличения преимуществ созданного механизма и развития его работы", – сообщила пресс-служба ливанской армии.

Также сообщается, что обе стороны признали важность роли вооруженных сил Ливана и необходимость оказания ей поддержки.

Критическим условием обеспечения перемирия является разоружение террористической группировки "Хизбалла" и последующий переход юга Ливана под контроль ливанской армии. Шиитские боевики отказываются сложить оружие, вооруженные силы Ливана вряд ли смогут решить эту задачу военным путем.