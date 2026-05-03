"Рейв протеста": незаконная вечеринка на французском полигоне собрала 40000 участников

Около 40000 человек приняли участие в незаконной рейв-вечеринке, которая прошла на территории бывшего военного полигона, расположенного в Корнюссе, недалеко от города Бурж – столицы департамента Шер.

На полигоне, где на протяжении 150 лет проводились боевые стрельбы, остаются неразорвавшиеся снаряды, что представляло значительную опасность для участников вечеринки. Один из снарядов был найден рядом с дорогой, ведущей к месту ее проведение – пришлось вызвать саперов.

Однако организаторам, группе Tekno Anti Rep, это не помешало. По их словам, мероприятие стало акцией протеста против попыток властей ограничить проведение несогласованных вечеринок. "Это мобилизация. Мы будем собираться на рейвы, протестуя против репрессий", – заявили они.

Инициатива, которая находится на рассмотрении парламента, предлагает ввести тюремное наказание для организаторов нелегальных вечеринок и штрафы для их участников.

Несмотря на незаконность мероприятия, безопасность обеспечивалась полицией. Было задействовано 600 стражей порядка и десятки пожарных. Выписано 32 штрафа, в основном в связи с наркотиками, четыре человека задержаны, 12 оказана медицинская помощь.