Франция готовится к массовым демонстрациям: ожидаются 800 тысяч участников

В четверг, 18 сентября, по всей территории Франции пройдут общенациональные акции протеста и демонстрации против секвестирования бюджета. Объявлены не менее 250 шествий, и общее количество участников оценивается примерно в 800 тысяч человек.

Покидающий свой пост министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил, что обеспечивать общественный порядок будут 80 тысяч сотрудников полиции, и существует существенный риск беспорядков.

Акции под общим названием "Bloquons tout" ("Блокируй всё") охватят железнодорожное сообщение и авиационный транспорт, будут закрыты многие школы и бизнесы. Неделей ранее на протесты по призывам в социальных сетях вышли около 200 тысяч человек, и власти ожидают, что в четверг масштабы будут сопоставимы с пиком протестов 2023 года против пенсионной реформы.