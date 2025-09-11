x
11 сентября 2025
Мир

Во Франции на акциях "Блокируй всё" задержаны 675 нарушителей порядка

Франция
Акции протеста
время публикации: 11 сентября 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 10:56
Во Франции на акциях "Блокируй всё" задержаны 675 нарушителей порядка
AP Photo/Aurelien Morissard

МВД Франции уведомляет о задержании не менее 675 нарушителей порядка в ходе акций "Bloquons tout" ("Блокируй всё") против планов правительства по введению режима экономии. Из них 280 были задержаны в Париже.

В столкновениях с демонстрантами были легко травмированы 34 полицейских.

По оценке МВД, на улицы по всей стране вышли около 200 тысяч человек. Для обеспечения порядка было задействовано до 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Демонстрации проходили в Париже, Марселе, Ренне, Нанте, Монпелье, Лионе, Бордо, Тулузе, Страсбурге и др.

В Ренне манифестанты подожгли автобус. Под Тулузой были повреждены кабели на железной дороге.

Мир
