x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 23:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 23:48
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Предъявлены обвинения убийце Чарли Кирка: он использовал "дедушкину винтовку"

Расследование
Убийства
США
время публикации: 16 сентября 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 23:10
Предъявлены обвинения убийце Чарли Кирка: он использовал "дедушкину винтовку"
Oficina del Gobernador de Utah via AP

22-летнему Тайлеру Робинсону предъявлены обвинения по делу об убийстве Чарли Кирка: ему вменяется семь пунктов обвинения, включая предумышленное убийство, использование огнестрельного оружия в преступных целях, воспрепятствование правосудию, попытки оказать давление на свидетелей и совершение тяжкого преступления в присутствии детей.

Окружной прокурор округа Юта Джефф Грей, оглашая обвинительное заключение, зачитал переписку между Робинсоном и его соседом по комнате, транс-персоной, с которой обвиняемый состоял в романтических отношениях. В сообщениях Робинсон хвастался, что застрелил Кирка, поскольку ему "надоела его ненависть". "Умоляю, скажи, что ты пошутил", – ответил ему сосед.

Под своей клавиатурой в комнате Тайлер Робинсон, по словам обвинения, оставил записку для соседа: "У меня появилась возможность убрать Чарли Кирка, и я собираюсь это сделать".

Винтовка, которую использовал Робинсон, была уникальной, и когда-то принадлежала его деду, а затем была подарена Тайлеру Робинсону. После убийства Чарли Кирка отец Тайлера подозревал своего сына, он попросил прислать ему фотографию оружия, но Робинсон этого не сделал: как известно, он спрятал винтовку недалеко от места преступления.

Зачитав пункты обвинения, прокурор сообщил, что намерен добиваться смертной казни.

10 сентября 2025 года на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею. По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2025

Глава ФБР: ДНК Тайлера Робинсона найдено на месте убийства Чарли Кирка
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2025

Задержан подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 сентября 2025

ФБР опубликовало фото подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 сентября 2025

Найдена винтовка, из которой, предположительно, убили Чарли Кирка