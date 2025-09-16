Предъявлены обвинения убийце Чарли Кирка: он использовал "дедушкину винтовку"

22-летнему Тайлеру Робинсону предъявлены обвинения по делу об убийстве Чарли Кирка: ему вменяется семь пунктов обвинения, включая предумышленное убийство, использование огнестрельного оружия в преступных целях, воспрепятствование правосудию, попытки оказать давление на свидетелей и совершение тяжкого преступления в присутствии детей.

Окружной прокурор округа Юта Джефф Грей, оглашая обвинительное заключение, зачитал переписку между Робинсоном и его соседом по комнате, транс-персоной, с которой обвиняемый состоял в романтических отношениях. В сообщениях Робинсон хвастался, что застрелил Кирка, поскольку ему "надоела его ненависть". "Умоляю, скажи, что ты пошутил", – ответил ему сосед.

Под своей клавиатурой в комнате Тайлер Робинсон, по словам обвинения, оставил записку для соседа: "У меня появилась возможность убрать Чарли Кирка, и я собираюсь это сделать".

Винтовка, которую использовал Робинсон, была уникальной, и когда-то принадлежала его деду, а затем была подарена Тайлеру Робинсону. После убийства Чарли Кирка отец Тайлера подозревал своего сына, он попросил прислать ему фотографию оружия, но Робинсон этого не сделал: как известно, он спрятал винтовку недалеко от места преступления.

Зачитав пункты обвинения, прокурор сообщил, что намерен добиваться смертной казни.

10 сентября 2025 года на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею. По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.