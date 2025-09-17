x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 13:54
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Германии освобожден из тюрьмы основной подозреваемый по делу об исчезновении Мадлен Маккан

время публикации: 17 сентября 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 12:29
В Германии освобожден из тюрьмы основной подозреваемый по делу об исчезновении Мадлен Маккан
AP Photo/Markus Schreiber

В Германии освобожден из тюрьмы Кристиан Брюкнер – основной подозреваемый в деле об исчезновении в 2007 году в Португалии британской девочки Мадлен Макканн. Брюкнер отбывал наказание за изнасилование, официально обвинение по делу Маккан ему не предъявлялось за недостатком улик.

Федеральное управление уголовной полиции Германии сообщало ранее, что Брюкнер жил в португальском городе Алгарве в период с 1995 по 2007 год, где неоднократно совершал сексуальные преступления в отношении детей, а также грабил квартиры и торговал наркотиками. Он переехал в Португалию, спасаясь от тюремного заключения в Германии.

Напомним: семья Макканн отдыхала в местной гостинице Ocean Club и пошли в ресторан с друзьями, оставив детей в номере. Вернувшись около десяти вечера, родители обнаружили, что их трехлетней дочери нет, и обратились в полицию. Однако раскрыть преступление так и не удалось.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июня 2025

Возобновлены поиски Мадлен Маккан, пропавшей в Португалии в трехлетнем возрасте 18 лет назад