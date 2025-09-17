В Германии освобожден из тюрьмы основной подозреваемый по делу об исчезновении Мадлен Маккан

В Германии освобожден из тюрьмы Кристиан Брюкнер – основной подозреваемый в деле об исчезновении в 2007 году в Португалии британской девочки Мадлен Макканн. Брюкнер отбывал наказание за изнасилование, официально обвинение по делу Маккан ему не предъявлялось за недостатком улик.

Федеральное управление уголовной полиции Германии сообщало ранее, что Брюкнер жил в португальском городе Алгарве в период с 1995 по 2007 год, где неоднократно совершал сексуальные преступления в отношении детей, а также грабил квартиры и торговал наркотиками. Он переехал в Португалию, спасаясь от тюремного заключения в Германии.

Напомним: семья Макканн отдыхала в местной гостинице Ocean Club и пошли в ресторан с друзьями, оставив детей в номере. Вернувшись около десяти вечера, родители обнаружили, что их трехлетней дочери нет, и обратились в полицию. Однако раскрыть преступление так и не удалось.