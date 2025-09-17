x
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 136 из 172 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты восемь беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 17 сентября 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 11:00
Генштаб ВСУ: перехвачены 136 из 172 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты восемь беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 17 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", зенитную ракету С-300 и 172 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 136 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось.

Зафиксированы попадания двух ракет и 36 ударных БПЛА в 13 локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 17 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены восемь украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

