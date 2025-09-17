x
Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию

время публикации: 17 сентября 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 10:23
Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию
Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым за время своего правления государственным визитом. 17 сентября он встретится в Виндзорском замке с королем Карлом Третьим, после чего в честь высокого гостя будет дан торжественный ужин.

В беседе с журналистами накануне приземления Трамп заявил: "У меня прекрасные отношения с Великобританией, а Чарльз, который стал королем, – мой друг. Впервые такая честь оказывается во второй раз. Это большая честь".

Трампа сопровождает большая делегация представителей деловых кругов. В программе визита – подписание документов об экономическом сотрудничестве. Трамп, мать которого – шотландка, намерен посетить Шотландию, где расположены и принадлежащие ему гольф-клубы.

Как ожидается, визит Трампа будут сопровождать массовые демонстрации противников его политического курса. В то же время для премьер-министра Великобритании Кира Стармера визит – шанс отвлечь внимание от проблем на внутренней арене.

