Лукашенко: в ходе учений "Запад-2025" отрабатывалось применение ядерного оружия

Белорусский лидер Александр Лукашенко, что в ходе учения "Запад-2025" Россия и Беларусь отрабатывали применение тактического ядерного оружия, размещенного Россией на белорусской территории.

"Мы там все отрабатываем. Западные страны тоже это знают, мы этого не скрываем. От стрельбы обычным стрелковым оружием до ядерных боеголовок. Опять же, мы должны уметь все это делать. Иначе, зачем им быть на территории Беларуси? Но мы абсолютно не планируем никому этим угрожать", – сказал Лукашенко.

Информацию об отработке применения ядерного оружия подтвердило и министерство обороны Беларуси. Согласно заявлению, в ходе учений "Запад-2025" была задействована и гиперзвуковая ракета "Орешник".