16 сентября 2025

Мир

Путин посетил учения "Запад-2025"

время публикации: 16 сентября 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 21:28
Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин посетил расположенный в районе города Гороховец полигон "Мулино", где наблюдал за ходом совместных с Беларусью стратегических учений "Запад-2025". Он также осмотрел образцы вооружений, в том числе – командно-штабную машину командира батальона.

Как передает ТАСС, один из военных рассказал Путину об оснащении автомобиля, включающем место оператора БПЛА. Главнокомандующему показали планшет, который работает на специальном программном обеспечении, позволяющем фиксировать тактическую обстановку и результаты огневого поражения.

Учения "Запад-2025" проходят на полигонах России и Беларуси 12-16 сентября 2025 года с участием контингентов из таких стран как Индия, Иран, Буркина-Фасо. По словам Путина, в них участвует около 100000 солдат, задействованы около 10000 систем вооружений и техники.

"Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства, – заявил Путин.

Европейские государства выразили обеспокоенность в связи с учениями. Польша перекрыла границу с Беларусью, балтийские государства ввели ограничения в своем воздушном пространстве. К восточной границе NATO стянуты значительные силы альянса.

