Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1394-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 18 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Варачино и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прилипка, Вильча, Старый Салтов, Великий Бурлук и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA израильского производства. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Богуславка, Купянск-Узловой, Нечволодовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины "Cobra" турецкого производства, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное, Кирово, Миньковка, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах "Восточный" и "Западный" города Димитров Донецкой Народной Республики. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населенных пунктов Родинское и Светлое Донецкой Народной Республики. Пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейска Донецкой Народной Республики. Уничтожено 42 боевика и 14 единиц военной техники. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, по судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 56 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103758 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26591 танк и других боевых бронированных машин, 1633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31994 орудия полевой артиллерии и миномета, 49358 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).