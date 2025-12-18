"По заданию иностранного государства": во Франции предотвращено похищение пассажирского судна

Во Франции проводится расследование попытки дистанционно проникнуть в компьютерную систему парома Fantastic с целью его похищения. Судно, принадлежащее итальянской компании GNV, должно было отправиться в рейс из французского порта Сет в Северную Африку, большую часть пассажиров составляли британские туристы.

Экипаж корабля известил итальянскую разведку о подозрительной деятельности двух членов экипажа, граждан Болгарии и Латвии. Оба были задержаны французскими спецслужбами. Отдел по борьбе с кибер-преступлениями прокуратуры Парижа расследует этот как организованную атаку на автоматизированную систему информации.

Болгарский гражданин был отпущен после допроса, латвийцу предъявлено обвинение в вступлении в заговор в интересах иностранной страны, попытке взлома компьютерной системы и владении оборудованием, создающим помехи навигации, сообщает Security Affairs.

Компания GNV сообщает, что ее система компьютерной безопасности предотвратила попытку взлома, соответствующая информация была передана властям. Она полностью взаимодействовала с правоохранительными органами, корабль был эвакуирован для проведения следственных мероприятий.

Страна, с которой сотрудничал обвиняемый, официально на данном этапе не называется. Однако, согласно публикациям СМИ, речь идет о России, активизирующей операции так называемой "гибридной войны" против Европы.