Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 63 из 82 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 47 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 82 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 63 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА в 12 локациях и падения фрагментов в восьми локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 47 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря и над Крымом, над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вооруженными силами Украины были атакованы Ростов, Батайск и Таганрог, в результате есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.