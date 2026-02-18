x
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Мир

В Габоне запретили доступ к соцсетям

время публикации: 18 февраля 2026 г., 05:50 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 05:54
В Габоне запретили доступ к соцсетям
Власти Габона объявили о приостановке работы социальных сетей на территории страны. Решение приняла Высшая комиссия по коммуникациям. В официальном заявлении говорится, что мера вводится из-за "перегибов и преувеличений, создающих конфликты" и будет действовать "до дальнейшего уведомления".

Подобные ограничения в последние годы вводили и другие страны Африки – чаще всего на фоне беспорядков, выборов или всплеска насилия:

Южный Судан – в январе 2025 года регулятор распорядился заблокировать доступ к соцсетям минимум на 30 дней после распространения в сети видеороликов, вызвавших волну беспорядков. Позднее власти сообщили о снятии части ограничений.

Танзания – в 2024 году власти ограничивали доступ к X (Twitter) после взломов правительственных аккаунтов.

Нигерия – в 2021 году действовала общенациональная приостановка доступа к Twitter (ныне X).

В целом, по данным мониторинговых организаций и правозащитников, интернет- и соцсетевые "шатдауны" в Африке в последние годы происходят регулярно – особенно в периоды политической турбулентности.

