18 февраля 2026
последняя новость: 07:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 07:26
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалимский суд отменил запрет на ввоз иностранных работниц для строительного сектора

время публикации: 18 февраля 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 07:27
Moshe Shai/FLASH90

Иерусалимский окружной суд признал незаконным решение управление народонаселения и миграции ввести полный запрет на ввоз в страну иностранных работниц для работы в строительном секторе.

Судья Анат Зингер удовлетворила петицию компании A.T Aviv, постановив, что тотальный запрет государства на работу женщин в строительной отрасли непропорционален, крайне неразумен и подлежит пересмотру.

По решению суда управление народонаселения должно сформулировать упорядоченную процедуру отбора для женщин с учетом специфических рисков для них в данной отрасли.

Представители государства утверждали, что запрет был введен ввиду отсутствия упорядоченной схемы защиты работающих в ней женщин в целом. Кроме того, найм ограниченного числа иностранных работниц на стройплощадке наряду с особенно большим числом мужчин несет немалые риски эксплуатации и домогательств в отношении этих работниц.

Судья Зингер постановила, что, хотя она согласна с тем, что упомянутые риски требуют иного подхода, однако "иной подход не означает дискриминацию и тотальный запрет только из-за иного пола и сопутствующих различий".

