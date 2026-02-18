x
18 февраля 2026
Спорт

"Реал" победил со скандалом. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
Скандалы в спорте
время публикации: 18 февраля 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 07:19
"Реал" победил со скандалом. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Pedro Rocha

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Реал (Мадрид, Испания) 0:1

Матч получился бурным. На 50-й минуте Винисиус Жуниор открыл счет, а потом показал судье, что игрок "Бенфики" его оскорбил. Причем это было расистское оскорбление. Игру возобновили через 9 минут.

На 86-й минуте был удален наставник португальцев (бывший тренер "Реала") Жозе Моуриньо (за споры с судьей).

Но и на этом все не кончилось. Португальские СМИ сообщают, что после игры сотудник "Реала" (не игрок и не тренер) напал в подтрибунном помещении на президента "Бенфики" и подрался с ним.

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Аталанта (Бергамо, Италия) 2:0

Серу Гирасси забил гол и сделал результативную передачу.

Монако (Франция) - ПСЖ (Франция) 2:3

Хозяева открыли счет на первой минуте. А на 18-й минуте вели в счете 2:0. Оба гола забил Фоларин Бологун.

На 22-й минуте парижане не реализовали пенальти. Не забил Витинья. Но на перерыв команды ушли при счете 2:2.

На 48-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Александр Головин.

На 67-й минуте победный гол забил Дезире Дуэ (он в этой игре отличился дважды).

Во время матча болельщики "Монако" требовали отставки руководства клуба.

