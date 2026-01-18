x
Мир

Акция протеста против политики США в Гренландии. Натанильсен: "Надеюсь, что дипломатия возобладает"

США
Дональд Трамп
Гренландия
время публикации: 18 января 2026 г., 02:22 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 05:55
Акция протеста против политики США в Гренландии. Натанильсен: "Надеюсь, что дипломатия возобладает"
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Министр природных ресурсов Гренландии Наая Натанильсен вновь поблагодарила европейские страны за поддержку на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании "взять остров под контроль".

Неделю назад в посте в LinkedIn она написала, что "потрясена первыми реакциями стольких стран" и "полна благодарности и надежды, что дипломатия и союзы возобладают".

Ранее европейские лидеры резко отреагировали на угрозы Трампа ввести новые пошлины против ряда стран Европы после того, как они направили военные силы в Гренландию. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвали такие угрозы "неприемлемыми", а руководство ЕС предупредило о риске "опасной нисходящей спирали" в отношениях союзников.

На этом фоне перед консульством США в Нууке прошла массовая акция протеста против политики Трампа в отношении Гренландии. Именно это стало поводом для очередной публикации Натанильсен. "Я узнала, что США планируют ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают продажу гренландцев Соединенным Штатам. Мы живем в необычное время, требующее не только порядочности, но и огромной смелости. Я поражена первыми реакциями стран, ставших объектом этих пошлин. Я благодарна и надеюсь, что дипломатия и союзничество возобладают", – пишет она.

Мир
