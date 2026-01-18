x
18 января 2026
|
последняя новость: 06:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 06:39
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Foro Penal: за 10 дней в Венесуэле освобождены около 140 политзаключенных

США
Венесуэла
Дональд Трамп
время публикации: 18 января 2026 г., 01:38 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 05:55
Foro Penal: за 10 дней в Венесуэле освобождены около 140 политзаключенных
AP Photo/Matias Delacroix

Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal заявила, что с 8 января она получила подтверждения об освобождении 139 политических заключенных в стране, передает Reuters.

Как сообщалось ранее, среди освобожденных называют 72-летнего израильско-аргентинского гражданина Яакова Харари, который провел в заключении 496 дней. Foro Penal подтверждает эту информацию.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляла, что из-под стражи в Венесуэле были освобождены несколько американских граждан. По данным источника AP, знакомого с ситуацией, накануне были освобождены четыре американца, еще один – днем ранее.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 января 2026

Reuters: Мачадо передала Трампу свою Нобелевскую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 января 2026

Власти США: в Венесуэле освобождены американские граждане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2026

Венесуэла освободила гражданина Израиля, арестованного два года назад по политическому обвинению