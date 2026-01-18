Foro Penal: за 10 дней в Венесуэле освобождены около 140 политзаключенных

Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal заявила, что с 8 января она получила подтверждения об освобождении 139 политических заключенных в стране, передает Reuters.

Как сообщалось ранее, среди освобожденных называют 72-летнего израильско-аргентинского гражданина Яакова Харари, который провел в заключении 496 дней. Foro Penal подтверждает эту информацию.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляла, что из-под стражи в Венесуэле были освобождены несколько американских граждан. По данным источника AP, знакомого с ситуацией, накануне были освобождены четыре американца, еще один – днем ранее.