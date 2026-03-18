В Польше суд разрешил выдать Украине россиянина Александра Бутягина, руководителя раскопок в Крыму

Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать в Украину российского археолога Александра Бутягина, руководителя раскопок городища Мирмекий в Крыму. Ученый был арестован Польшей по украинскому запросу в декабре 2025 года.

Заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа возглавил экспедицию еще в 1999 году. Первоначально раскопки велись с разрешения Украины, но он продолжал археологические изыскания и после того, как в 2014 году полуостров был незаконно аннексирован Россией.

Украинская сторона заявляет, что раскопки стали нарушением ее суверенитета. Она обвиняет Бутягина в нанесении ущерба культурному объекту. Россия также присвоила обнаруженные в ходе раскопок археологические артефакты, в частности – 30 античных золотых монет.

Защита археолога намерена обжаловать решение суда. Она отмечает, что Бутягин был задержан во время европейского турне, в ходе которого он беспрепятственно посетил несколько стран. Если суд более высокой инстанции оставит вердикт в силе, решение о выдаче должен будет утвердить министр юстиции Польши.