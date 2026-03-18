Умер католикос-патриарх Грузии Илия Второй

В Тбилиси на 94-м году жизни скончался глава Грузинской православной церкви Илия Второй. Ранее он был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. В Грузии объявлен национальный траур.

Илия Второй, мирское имя которого – Ираклий Гудушаури-Шиолашвили, родился в Орджоникидзе в 1993 году. Занял престол католикоса-патриарха в 1977 году. Его 48-летнее патриаршество стало самым продолжительным за многовековую историю Грузинской православной церкви.

Патриарх пользовался в Грузии огромным моральным и духовным авторитетом. В 1990 году он добился восстановления автокефалии церкви Вселенским патриархом. Увлекался живописью, написал по меньшей мере 20 икон.