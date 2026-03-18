18 марта 2026
последняя новость: 13:34
Федеральный суд обязал администрацию США возобновить работу "Голоса Америки"

время публикации: 18 марта 2026 г., 12:01 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 12:04
AP Photo/Andrew Harnik

В США федеральный судья Ройс Ламберт вынес постановление, обязывающее Агентство США по глобальным медиа (USAGM) возобновить работу радиостанции "Голос Америки", прекратившую вещание по распоряжению президента Дональда Трампа.

Судья потребовал от Агентства до 23 марта восстановить на работе 1042 уволенных сотрудников службы, которые находятся в оплачиваемом отпуске. На следующей неделе оно должно также представить план возобновления вещания.

"Конгресс США установил четкие требования к задачам и финансированию USAGM. Согласно этим требованиям, вещательные службы агентства должны обеспечивать объективное и достоверное освещение событий, охватывая каждый значимый регион мира", – говорится в постановлении.

Согласно Ламберту, назначение союзницы Трампа Кари Лейк главой агентства было произведено с нарушениями федерального законодательства, и таким образом, проведенные ей сокращения не имеют законной силы.

