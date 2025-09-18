Тернистый путь к Газе: Грета Тунберг вышла из руководства "глобальной флотилии Сумуда"

Итальянские и шведские СМИ пишут, что 22-летняя экоактивистка Грета Тунберг вышла из руководящего комитета "глобальной флотилии Сумуда" из-за "различий во взглядах на коммуникационную стратегию".

Первоисточником этой информации является корреспондент издания il manifesto, находящийся на борту одного из судов "флотилии". Судя по публикациям, Тунберг посчитала, что публичные сообщения "флотилии" слишком концентрируются на внутренних историях и медийности, а не на теме Газы. При этом отмечается, что она остается участницей и одним из организаторов акции "на земле".

Это не означает, что Тунберг сошла на берег. По сообщениям СМИ, пока она просто перебралась с борта судна Family (где находится оргкомитет) на судно Alma.

По состоянию на утро 18 сентября, "глобальная флотилия Сумуда" (которую, очевидно, больше не следует называть "флотилией Тунберг") очень далека от восточного Средиземноморья. Судя по трекеру, 42 судна маневрируют около юго-восточного побережья Сицилии. Пять судов, вышедшие накануне из Греции, пока находятся в Эгейском море, к северу от Крита.

Ранее ожидалось, что к середине сентября суда "флотилии Тунберг" будут уже около побережья Газы. Предполагалось также, что в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Но график был сорван, и "флотилия" оказалась не такой многочисленной, как планировалось. Организаторы были вынуждены перенести старт из Туниса из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября), кроме того возникли логистические и технические проблемы.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Тунберг" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Но пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

16 стран (Испания, Турция, Мексика, ЮАР, Катар и другие) выступили с призывом к Израилю не атаковать флотилию и напоминанием об ответственности за нарушения в международных водах.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.