Трамп объявил, что движение "Антифа" в США признано террористической организацией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что своим указом объявил террористической организацией левое движение "Антифа".

На своей странице в соцсети TruthSocial Трамп написал: "Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что объявляю "Антифа" – больную, опасную, радикально-левую катастрофу – крупной террористической организацией. Я также настоятельно порекомендую, чтобы тех, кто финансирует "Антифа", тщательно проверили в строгом соответствии с высшими правовыми стандартами и практиками. Спасибо за внимание к этому вопросу!"

После убийства американского активиста Чарли Кирка Трамп заявлял о своем намерении признать движение американских антифашистов террористической организацией.

Но гораздо раньше, еще в мае 2020 года, Дональд Трамп в своем "твиттере" обещал, что организация "Антифа" будет признана террористической. Эта запись появилась после того, как тогдашний генпрокурор – глава министерства юстиции США Уильям Барр в телевизионном заявлении заявил, что беспорядки, прокатившимся по США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, по всей видимости, были спланированы и за ними стоят левые экстремисты и анархисты.