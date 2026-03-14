14 марта 2026
|
14 марта 2026
|
последняя новость: 09:56
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

В результате ночного обстрела Киева погибли четыре человека

Война в Украине
время публикации: 14 марта 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 09:53
В результате ночного обстрела Киева погибли четыре человека
AP Photo/Andrii Marienko

Глава Киевской областной администрации Николай Калашник сообщил, что в результате ночного массированного обстрела погибли четыре человека, были ранены по меньшей мере 15.

По словам Калашника, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 14 марта армия РФ предприняла атаку на Киев. Российские ракеты и дроны повредили около 30 объектов в четырех районах Киевской области. Целью российских ударов стала энергетическая инфраструктура.

