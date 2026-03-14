В результате ночного обстрела Киева погибли четыре человека

Глава Киевской областной администрации Николай Калашник сообщил, что в результате ночного массированного обстрела погибли четыре человека, были ранены по меньшей мере 15.

По словам Калашника, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 14 марта армия РФ предприняла атаку на Киев. Российские ракеты и дроны повредили около 30 объектов в четырех районах Киевской области. Целью российских ударов стала энергетическая инфраструктура.