Посол Израиля в Швеции осудил пропалестинскую акцию в Стокгольме как антисемитскую провокацию

Телерадиокорпорация "Кан" опубликовала материал Дова Гиль-Хара о реакции посла Израиля в Швеции Зива Нево Кульмана на пропалестинскую акцию, прошедшую накануне на улицах Стокгольма.

По сведениям "Кан", в ходе этой акции был показан перформанс, в котором мужчина, изображенный как еврей – в большой кипе и окровавленном фартуке мясника, – перерезает горло палестинской женщине, в то время как собравшиеся скандируют: "Раздавить сионизм!"

Посол Израиля в Швеции резко осудил этот перформанс. "Откровенные акты антисемитизма, неделя за неделей на улицах Стокгольма. Те же старые стереотипы и кровавые наветы, только вместо "евреев" теперь подставляют "сионистов". "Свобода слова" используется для продвижения ненависти и подстрекательства против национального меньшинства. Слишком многие прохожие молчат. Это Европа 2026 года", – написал Нево Кульман.