В Малайзии пожаром уничтожены сотни домов в плавучей деревне
время публикации: 19 апреля 2026 г., 08:43 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 08:47
В ночь на 19 апреля в малайзийском городе Сандакан, штат Сабах, произошел крупный пожар в плавучей деревне Кампунг Бахагиа.
По данным агентства Bernama, огнем были уничтожены около 200 домов на сваях.
По данным пожарно-спасательной службы, борьба с огнем осложняли тесная застройка, сильный ветер, отлив и узкие проходы.
Сведения о жертвах уточняются.
Власти Сабаха заявили, что всем пострадавшим будет оказана срочная помощь и предоставлено временное жилье.