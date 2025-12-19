Суд в Москве вынес приговор по делу о покушении на Владимира Соловьева

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к срокам от 12 лет колонии до пожизненного заключения семерых фигурантов уголовного дела о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева и участии в террористической организации, сообщает "Медуза".

33-летнего Андрея Пронского признали виновным по нескольким статьям, в том числе в создании террористической организации – ячейки неонацистского движения National Socialism / White Power, изготовлении и хранении бомб и оружия, организации серии поджогов, теракте и подготовке убийства Владимира Соловьева в апреле 2022 года. Ему назначили пожизненное заключение.

Еще шестерым фигурантам назначили от 12 до 28 лет лишения свободы. Тимофей Мокий получил 28 лет колонии строгого режима, Владимир Беляков – 27 лет, Владимир Степанов – 26 лет, Максим Дружинин – 25 лет, Андрей Волков – 18 лет, Динис Абраров – 12 лет.

Каждый из осужденных должен будет провести от шести до десяти лет в тюрьме, а остальные сроки – в колонии. Также им назначили штрафы от 300 тысяч до миллиона рублей.

По версии обвинения, обвиняемые по заданию украинских спецслужб собирались взорвать автомобиль Соловьева. Согласно прослушкам, они обсуждали и другие варианты покушения, например, расстрел из пулемета или бомба в коробке с доставкой. Также подсудимых обвиняли в терактах и уничтожении имущества – поджогах военкоматах, машин и частного дома.

Никто из фигурантов своей вины не признал. Они назвали себя политзаключенными, которых преследуют за антивоенную позицию. Также они заявляли, что во время задержания и в СИЗО их пытали.

В ноябре 2023 года военный суд приговорил первого из фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева. Василию Стрижакову назначили принудительное лечение.