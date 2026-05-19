x
19 мая 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 мая 2026
|
19 мая 2026
|
последняя новость: 12:29
19 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В России начаты учения по применению ядерного оружия

Россия
Ядерное оружие
время публикации: 19 мая 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 11:57
В России начаты учения по применению ядерного оружия
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Министерство обороны России сообщило, что с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

"К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов", – говорится в сообщении.

Речь идет о 64000 человек личного состава, более чем 7800 единицах военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установках, более 140 летательных аппаратах, 73 надводных кораблях и 13 подводных лодках, из которых восемь – ракетоносцев стратегического назначения.

"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", – заявляет МО РФ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 мая 2026

В Беларуси начались совместные с Россией учения ядерных сил