В России начаты учения по применению ядерного оружия

Министерство обороны России сообщило, что с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

"К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов", – говорится в сообщении.

Речь идет о 64000 человек личного состава, более чем 7800 единицах военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установках, более 140 летательных аппаратах, 73 надводных кораблях и 13 подводных лодках, из которых восемь – ракетоносцев стратегического назначения.

"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", – заявляет МО РФ.