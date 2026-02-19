Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал телеканалу "Аль-Арабия" интервью, приуроченное к столетию дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Он заявил, что решение в 1926 году было принято на основе права наций на самоопределение, которое Россия поддерживает и сейчас. По его словам, это означает, что этот принцип позволяет народам самим решать, "как им жить, в каких формах, в каких государствах, с какими религиями и традициями предков".

Переходя к Ирану, чиновник заявил, что эта страна имеет суверенное право обогащать уран. Он обвинил США и Израиль в том, что они, нанеся удар по иранским ядерным объектам, создали риск ядерного инцидента, подорвав авторитет МАГАТЭ и договора по нераспространению. "Не можем не замечать, что Премьер-министр Израиля Нетаниягу активнейшим образом настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана, подрывая его законные права", – заявил министр.

Говоря об Израиле, Лавров заявил о существовании в этой стране "огромной российской, советской диаспоры" и широком распространении русского языка. Он признал нападение ХАМАСа на Израиль терактом, но заявил: "В ответ на призывы членов международного сообщества соблюдать международные гуманитарные права, не применять силу против гражданского населения, израильские официальные лица, руководители ЦАХАЛ открыто заявляли, что гражданских лиц там нет. Дескать, там все террористы, начиная с трехлетнего возраста".

"По некоторым признакам, хамасовцы готовы искать компромиссы. Израиль, как я понимаю, считает, что ХАМАС вообще не должен существовать ни как военная, ни как политическая структура. ХАМАС – это как "Хизбалла" в Ливане – это в любом случае часть политической жизни. Можно не разделять эти взгляды, но есть много стран, где в руководстве стоят люди с радикальными воззрениями", – сказал он.

Переходя к ситуации в Украине, Лавров назвал "киевский режим" главным препятствием к разрешению конфликта. Накануне четвертой годовщины агрессии против Украины он заявил, что Россия "не ищет и не хочет войн", а основной темой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности стала необходимость добивать объявленную врагом Россию. Президента Финляндии Александра Стубба он назвал "одним из главных неонацистских лидеров".