МИД Швейцарии подтвердил отмену назначенных на пятницу переговоров Ирана и США
время публикации: 19 июня 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 07:52
Министерство иностранных дел Швейцарии опубликовало официальное сообщение об отмене намеченных на пятницу переговоров между США и Ираном, которые должны были состояться на курорте Бюргеншток.
Причины отмены переговоров МИД Швейцарии не уточняет.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированный вылет в Швейцарию "по логистическим причинам". Иранская делегация в Швейцарию также не вылетела.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 июня 2026