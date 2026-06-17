Иранские СМИ: Тегеран отказался от подписания соглашения с США

Иранские СМИ сообщили, что Тегеран отказался от подписания меморандума о взаимопонимании с США, которое было назначено на пятницу.

Новостной блог "Иранские новости на арабском" пишет, что подписание документа отменено из-за продолжающихся атак Израиля в Ливане.

Агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что поездка переговорной группы в Швейцарию на церемонию подписания документа "пока не отменена". При этом источник отметил, что детали документа все еще находятся в стадии обсуждения.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник в одной из стран-посредников пишет, что США и Иран обсуждают возможность переноса подписания меморандума на более ранний срок, возможно, даже в течение сегодняшнего дня. При этом источник подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, но, если это произойдет, то состоится подписание документа с использованием электронной подписи.

Отметим, что официальные лица ни в Иране, ни в США на данном этапе не делали никаких заявлений относительно отмены церемонии подписания меморандума.