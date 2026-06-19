Вэнс отложил поездку в Швейцарию на переговоры с Ираном "по причинам логистики"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированный вылет в Швейцарию, где в пятницу должны были начаться переговоры с Ираном и ожидалось физическое подписание меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает в пятницу утром Axios со ссылкой на официальное сообщение Белого дома.

На пресс-конференции в четверг Вэнс отметил, что детали переговоров еще не согласованы окончательно, и упомянул возможные трудности с организацией поездки иранской делегации.

"Американская делегация была готова вылететь при первой возможности. Однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не отправляется сегодня вечером. Мы рассчитываем начать технические переговоры как можно скорее", – говорится в заявлении Белого дома.

В четверг верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил иранским переговорщикам провести прямые переговоры с США, подчеркнув при этом, что это "не означает принятия взглядов противника".

Спустя несколько часов председатель парламента Ирана и глава переговорной группы Мохаммад Багер Галибаф поблагодарил Хаменеи и заявил о намерении сохранить "красные линии" Ирана на переговорах, однако о переносе встречи не упоминал.

Накануне вице-президент США выразил недовольство реакцией израильских политиков на соглашение администрации Дональда Трампа с Ираном, и фактически дал понять, что израильским министрам не стоит нападать на Трампа, учитывая масштаб американской военной помощи Израилю.

Сначала в интервью The New York Times Вэнс призвал израильское руководство смотреть на вещи более реалистично. По его словам, страна с девятимиллионным населением не может решать каждую проблему безопасности силовым путем. Позже, на брифинге в Белом доме, Вэнс высказался еще более резко.

Под конец брифинга Вэнса спросили о сообщении Axios, согласно которому премьер-министр Биньямин Нетаниягу был крайне раздражен соглашением. Поводом для вопроса стали критические заявления Бецалеля Смотрича, Итамара Бен-Гвира и других израильских политиков.

Вэнс сначала заявил, что в частных разговорах Нетаниягу отзывался о соглашении более позитивно. Однако затем сказал журналистам, что его лично "беспокоят" люди в кабинете Нетаниягу, которые публично выступили против сделки и "в некотором смысле очень лично" нападали на президента США.

"Дональд Трамп сейчас единственный глава государства во всем мире, который сочувственно относится к государству Израиль", – сказал Вэнс.

Он предупредил, что на месте члена израильского правительства "не стал бы нападать на единственного сильного союзника, который у них остался во всем мире".

После этого Вэнс фактически напомнил Израилю о масштабах американской военной помощи: "Еще одна вещь, которую я бы сказал: за последние три месяца две трети оборонительных вооружений, защищавших вашу страну, были созданы американскими руками и оплачены американскими налогоплательщиками", – заявил вице-президент США.

"Любой в Израиле, кто считает, что главная проблема его страны – президент США, должен очнуться и понять реальность положения, в котором находится эта страна", – сказал он.

При этом Вэнс утверждал, что достигнутое с Тегераном соглашение может изменить регион, если Иран выполнит свои обязательства.