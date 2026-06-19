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Мир

Стив Виткофф: Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ на свои объекты

США
Иран
ООН
Ядерное оружие
время публикации: 19 июня 2026 г., 00:09 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 00:11
Стив Виткофф: Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ на свои объекты
Chaim Goldberg/Flash90

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил американским законодателям, что Иран намерен допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным Associated Press, это заявление было сделано на закрытом для журналистов брифинге.

"Иран пригласит агентство ООН, осуществляющее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов и начала работ по установлению и раскрытию мест, где находится обогащенный материал", – заявил Виткофф членам Конгресса.

При этом Виткофф отметил, что подписанный с Тегераном меморандум о взаимопонимании не содержал соответствующего требования.

Мир
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