Моджтаба Хаменеи заявил, что был против соглашения с США, но разрешил его подписать

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые прокомментировал меморандум о взаимопонимании, подписанный между Вашингтоном и Тегераном. Его заявление было опубликовано официальным аккаунтом, связанным с верховным лидером Ирана.

https://x.com/Rahbarenghelab_/status/2067661173781135603

"Как вы уже знаете, между президентами Ирана и Америки был подписан меморандум о взаимопонимании. На пути к его подписанию иранские должностные лица, действуя из чувства ответственности и с благими намерениями, приложили большие усилия. При этом именно президент Америки, оказавшись в безвыходном положении, использовал для достижения этой цели всевозможные рычаги", – говорится в заявлении.

Хаменеи признал, что сам выступал против соглашения.

"Я, в принципе, имел другое мнение [о меморандуме]. Однако я дал разрешение на его подписание, поскольку уважаемый президент, как председатель Высшего совета национальной безопасности, от своего имени и от имени членов совета обязался передо мной защищать права народа Ирана и Фронта сопротивления. Он также прямо заявил, что берет на себя ответственность за это", – заявил Хаменеи.