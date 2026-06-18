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Премьер-министр Болгарии заявил, что наложит вето на новые санкции ЕС против России

Россия
Европейский Союз
Санкции
время публикации: 18 июня 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 22:15
Премьер-министр Болгарии заявил, что наложит вето на новые санкции ЕС против России
AP Photo/Risto Bozovic

Болгария не поддержит новых антироссийских санкций, которые ей повредят. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит ЕС. Об этом сообщает сайт NOVA.bg.

По его словам, часть санкций могут повредить болгарской экономике. В частности, повлиять на работу предприятия "Лукойла", стать причиной перебоев со снабжением столичного метро резервными частями или проблем с доставкой удобрений.

Радев также заявил, что его страна выступает против санкций в отношении патриарха Кирилла. "Меня не интересует патриарх Кирилл, но меня интересует Русская православная церковь, русское православие внесло важный вклад в наше освобождение от пятивекового османского рабства. Меня интересует русское общество целиком, которое имеет церковь, родственную нашей, мы члены одной семьи. Когда мы говорим о подобного рода санкциях, то, соответственно, должны знать позицию Болгарской православной церкви. Кроме того, непонятно, каким образом санкции против патриарха помогут завершить войну", – сказал он, добавив, что Болгария будет добиваться выведения патриарха Кирилла из санкционных списков.

Румен Радев также заявил, что его страна не будет мешать общеевропейским решениям относительно Украины и поставки ей вооружений, а также не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.

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