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Ближний Восток

США сообщили о снятии морской блокады с Ирана

США
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 21:08
США сообщили о снятии морской блокады с Ирана
AP Photo/Aaron Favila

Вооруженные силы США в соответствии с распоряжением президента сняли блокаду с морских путей, ведущих в иранские порты, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Американские силы не препятствуют проходу судов в иранские порты и из них. Все усилия по поддержанию блокады прекращены", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в сообщении CENTCOM подчеркивается, что военные корабли США останутся у берегов Ирана, "чтобы убедиться, что все аспекты соглашения выполняются".

Ближний Восток
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