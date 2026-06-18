США сообщили о снятии морской блокады с Ирана

Вооруженные силы США в соответствии с распоряжением президента сняли блокаду с морских путей, ведущих в иранские порты, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Американские силы не препятствуют проходу судов в иранские порты и из них. Все усилия по поддержанию блокады прекращены", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в сообщении CENTCOM подчеркивается, что военные корабли США останутся у берегов Ирана, "чтобы убедиться, что все аспекты соглашения выполняются".