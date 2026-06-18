США сообщили о снятии морской блокады с Ирана
время публикации: 18 июня 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 21:08
Вооруженные силы США в соответствии с распоряжением президента сняли блокаду с морских путей, ведущих в иранские порты, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Американские силы не препятствуют проходу судов в иранские порты и из них. Все усилия по поддержанию блокады прекращены", – говорится в сообщении.
Вместе с тем в сообщении CENTCOM подчеркивается, что военные корабли США останутся у берегов Ирана, "чтобы убедиться, что все аспекты соглашения выполняются".
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