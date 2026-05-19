19 мая 2026
последняя новость: 09:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
"Хасид в багажнике": израильтянин осужден в США за попытку провоза в страну нелегала с судимостью

время публикации: 19 мая 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 08:52
Гражданин Израиля и США Исраэль Андан, 46-летний хасид гурского направления, приговорен в Нью-Йорке к 130 дням тюрьмы после того, как был признан виновным в незаконном провозе человека через границу в багажнике автомобиля.

Андан был задержан в январе 2026 года американскими таможенниками на пограничном переходе у Ниагарского водопада: он ехал на автомобиле с канадскими номерами и скрывал в багажнике хасида Гур Элазара Вигдоровица, которому ранее был запрещен въезд в США.

Вигдоровиц, по данным следствия, ранее был судим за нападение, вымогательство, подделку документов и контрабанду наркотиков.

