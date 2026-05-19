"Харэль" расплатится за спам-рассылки бесплатным страхованием поездок за границу

Компании "Харель Битуах" и "Харель Пенсия ве-Гемель" из группы "Харэль" предоставят клиентам компенсацию на сумму не менее 2,95 млн шекелей за рассылку SMS-спама.

Выплата компенсации стала условием внесудебного мирового соглашения по представительскому иску на сумму 10 миллионов шекелей, поданному против компаний в 2021 году.

По условиям соглашения, потребители, получившие SMS-сообщения от обеих компаний, квалифицированные в иске как спам, имеют право на одну бесплатную туристическую страховку сроком от 4 до 14 дней.

Компенсация распространяется на 348369 получателей, разделенных на три подгруппы: те, кто получал от "Харель Битуах" рекламные сообщения о кредитах, те, кому сообщения продолжали приходить после запроса на отписку, и те, кто получал от "Харель Пенсия" пенсионные уведомления без возможности отписки.

По данным компании, стоимость одного дня страхования составляет 2,59 доллара, а страховка на 4-14 дней обходится в 10,36-36,26 доллара; таким образом, минимальный совокупный размер компенсации составляет около 2,95 млн шекелей.

Воспользоваться льготой можно только при покупке новой туристической страховки в течение двух периодов погашения: с 28 июня 2026 года по 27 августа 2027 года и с 28 августа 2027 года по 27 августа 2028 года. Льгота предоставляется до исчерпания квоты принципу первоочередности обращения.

Страховка включает два расширения: поисково-спасательные операции и ответственность за багаж.