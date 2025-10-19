Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и убийстве мирного рыбака

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил администрацию США в нарушении колумбийского суверенитета и убийстве мирного рыбака под предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Карибском море.

"США совершили убийство. Погибший, Алехандро Карранса, не имел никаких связей с наркоторговцами. Это был рыбак, занимавшийся своим ремеслом. Представители США убили его в наших территориальных водах", – сообщил президент.

В сентябре 2025 года США неоднократно наносили удары по судам в Карибском море. Как утверждается, в результате этих ударов погибли 17 человек. Согласно американской стороне, это было сделано в ходе операции по борьбе с наркоторговлей.

16 октября президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении удара по подводной лодке с наркотиками. "Для меня большая честь уничтожить очень большую подлодку с наркотиками, которая направлялась в США", – написал он в социальной сети X. Два захваченных члена экипажа переданы Эквадору и Колумбии для суда.