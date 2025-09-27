США аннулируют визу президента Колумбии за участие в пропалестинских демонстрациях

Соединенные Штаты аннулируют визу президента Колумбии Густаво Петро после того, как 26 сентября он принял участие в пропалестинских демонстрациях на улицах Нью-Йорка и призвал американских военнослужащих не подчиняться приказам президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил Государственный департамент США в сети X, в котором говорилось: "Мы аннулируем визу Петро из-за его подстрекательских и безрассудных действий".

В ходе демонстраций он также призвал к созданию глобальной военной силы, которая освободит палестинцев, и заявил: "Эта сила должна быть больше, чем США".