Из Лувра похищены драгоценности Наполеона стоимостью в миллионы евро

Один из самых известных музеев мира, парижский Лувр, закрыт после дерзкого ограбления. Добычей злоумышленников стали драгоценности императора Наполеона и его супруги императрицы Жозефины. Стоимость похищенного составляет миллионы евро.

Как сообщила полиция изданию Le Parisien, преступники проникли в музей со стороны набережной Сены, воспользовавшись работами по реконструкции. Они поднялись на грузовом лифте, попав прямо в галерею Аполлона.

Двое из них сломали стекло и проникли внутрь, а третий остался ждать снаружи. В общей сложности, украдено девять произведений ювелирного искусства, в том числе ожерелье, диадема и брошь. В ходе ограбления никто не пострадал. Преступникам удалось скрыться.