x
19 октября 2025
|
последняя новость: 13:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 13:33
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Из Лувра похищены драгоценности Наполеона стоимостью в миллионы евро

Франция
время публикации: 19 октября 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 13:18
Из Лувра похищены драгоценности Наполеона стоимостью в миллионы евро
Wikipedia.org. Фото: Marie-Lan Nguyen

Один из самых известных музеев мира, парижский Лувр, закрыт после дерзкого ограбления. Добычей злоумышленников стали драгоценности императора Наполеона и его супруги императрицы Жозефины. Стоимость похищенного составляет миллионы евро.

Как сообщила полиция изданию Le Parisien, преступники проникли в музей со стороны набережной Сены, воспользовавшись работами по реконструкции. Они поднялись на грузовом лифте, попав прямо в галерею Аполлона.

Двое из них сломали стекло и проникли внутрь, а третий остался ждать снаружи. В общей сложности, украдено девять произведений ювелирного искусства, в том числе ожерелье, диадема и брошь. В ходе ограбления никто не пострадал. Преступникам удалось скрыться.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook