Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1334-й день войны

Минобороны РФ 19 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям танковой, егерской бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Садки, Пушкаревка, Павловка, Андреевка, Кондратовка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка, Нечволодовка, Шийковка, Ковшаровка, Богуславка, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Островское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Константиновка, Иванополье, Славянск, Степановка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов, самоходную артиллерийскую установку, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину "MaxxPro". Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецкое, Гришино, Новогригоровка, Новопавловка, Димитров, Вольное, Новониколаевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 485 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка Запорожской области, Алексеевка и Приволье Днепропетровской области. Противник потерял свыше 380 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово, Садовое Херсонской области, Павловка и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены более 90 военнослужащих, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91200 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25575 танков и других боевых бронированных машин, 1604 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30590 орудий полевой артиллерии и минометов, 44349 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).