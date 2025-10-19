Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 40 из 62 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 45 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 62 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 40 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА в семи локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 19 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 45 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Самарской, Саратовской, Ростовской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, а также над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.