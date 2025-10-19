x
19 октября 2025
Мир

Бывший советник Трампа, которому предъявлены обвинения, отказался признавать вину в суде

США
Дональд Трамп
время публикации: 19 октября 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 12:14
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которому предъявлены обвинения по 18 эпизодам ненадлежащего обращения с секретной информацией, отказался признавать себя виновным в суде.

76-летний Болтон занимал советника по нацбезопасности в первой администрации Дональда Трампа, однако позже стал непримиримым критиком президента. Суд освободил его под подписку о невыезде, назначив следующее заседание на 21 ноября.

Болтону предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и 10 обвинений в незаконном хранении этой информации. Обвинение утверждает, что документы раскрывали разведданные о будущих атаках, противниках и внешней политике США.

"Разногласия – основополагающий принцип конституционной системы Америки, жизненно важный для нашей свободы. Я буду бороться, чтобы защитить законность своих действий и разоблачить злоупотребления Трампа властью", – сообщил Болтон.

Он стал третьим политическим противником Трампа, против которого выдвинуты обвинения. Ранее это было сделано в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

